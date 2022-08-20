Захарова: Россия ответит на высылку своего дипломата из Румынии

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой в субботу, 20 августа.
"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она.
Захарова также добавила, что действия Румынии являются провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.
"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО", - считает представитель МИД РФ.