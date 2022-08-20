Захарова: Россия ответит на высылку своего дипломата из Румынии

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Россия адекватно ответит на высылку своего дипломата из Румынии под "надуманным" предлогом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой в субботу, 20 августа.

"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях persona non grata объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами. Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - заявила она.

Захарова также добавила, что действия Румынии являются провокацией и продиктованы желанием показать лояльность странам Запада.

"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран-членов Евросоюза и НАТО", - считает представитель МИД РФ.