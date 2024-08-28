Захарова: Россия будет адаптировать подходы к странам-участникам "Военная мобильность" ЕС

Россия вынуждена адаптировать свои подходы к выстраиванию отношений с государствами-участниками проекта по повышению военной мобильности в Европе.

Россия вынуждена адаптировать свои подходы к выстраиванию отношений с государствами-участниками проекта по повышению военной мобильности в Европе, что включает и Швейцарию, которая решила к нему подключится.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

"Власти Швейцарии сделали все, чтобы объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонней дипломатии и посреднических усилий...Это лишило Берн того особо международного статуса, который на протяжении многих десятилетий приносил экономические и политические дивиденды", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что проект по повышению военной мобильности в Европе - самый масштабный по числу участвующих государств, "его реализация полностью посвящена интересам НАТО".

Отметим, что Швейцария одобрила участие в проектах "Военная мобильность" (Military Mobility) и "Федерация киберполигонов" (Cyber Ranges Federation) с целью расширить оборонное сотрудничество со странами Евросоюза.