Захарова: Ракетная программа - это суверенное дело Ирана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оборонная программа Ирана является суверенным делом страны, если речь не идет о нарушении международных правил и норм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, безусловно, поддерживаем суверенитет Ирана, нам никогда в голову не могло прийти ничего иного. Государство-член ООН обладает полным суверенитетом и никто не имеет права на него покуситься. Второй момент - все, что касается внутренних процессов, развития каких-либо сфер экономической деятельности, деятельности, связанной с военно-промышленным комплексом, оборонных программ, безусловно, это суверенное дело самого государства. Конечно, оно должно идти без нарушения соответствующих международных норм и правил", - сказала она на брифинге журналистам.