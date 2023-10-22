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Захарова подтвердила участие Лаврова во встрече в Тегеране

Захарова подтвердила участие Лаврова во встрече в Тегеране Российская сторона подтверждает запланированные у главы МИД РФ Сергея Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране.
Другие страны
22 октября 2023 г. 14:19
Захарова подтвердила участие Лаврова во встрече в Тегеране

Российская сторона подтвердила участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в переговорах в Тегеране 23 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", - сказала она.

Ранее агентство IRNA сообщило, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции проведут 23 октября встречу в рамках формата "3+3" в Тегеране. По информации агентства, стороны обсудят вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

До этого, 20 октября заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что примет участие во встрече в Тегеране.

Отметим, что первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Lavrov Tehranda keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlarda iştirak edəcək”

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