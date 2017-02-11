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    Захарова: Оппоненты не дают работать новой администрации США

    Задержка связана не с нерасторопностью новой администрации, а с тем, что ей просто не дают работать

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Новая администрация США находится под давлением внутриполитических оппонентов, ей не дают работать. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила  глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

    Об этом свидетельствуют, по ее мнению, новые вбросы американских телеканалов о том, что Россия может "подарить" США Эдварда Сноудена или что "найдено подтверждение части сведений из скандального досье" на нового американского президента.

    "Задержка (в формировании новой команды Трампа — ред.) связана не с нерасторопностью новой администрации, а с тем, что ей просто не дают работать", - заявила Захарова.

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