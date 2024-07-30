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Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции

Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон забыл французскую историю и превращает страну в антихристианское государство.
Другие страны
30 июля 2024 г. 23:49
Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон забыл французскую историю и превращает страну в антихристианское государство.

Как передает Report, об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

"Публичное надругательство и осквернение христианства в ходе церемонии открытия Олимпиады стали логическим продолжением крестового похода Парижа против самого себя. Некогда "христианнейшая из наций", а ныне режим Макрона стал мелким богоборческим государством, превратившись из архихристианской нации в антихристианскую", - написала она.

Напомним, что во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты церемонии открытия Игр разошлись в соцсетях, а их содержание вызвали широкие дискуссии и гневные отклики.

Позднее видеозапись официальной церемонии открытия была удалена с официального сайта Игр и канала Youtube.

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