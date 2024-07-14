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Захарова: Нападения на президентов в США стали традицией

Захарова: Нападения на президентов в США стали традицией Нападения на президентов стали традицией внутриполитической жизни США.
Другие страны
14 июля 2024 г. 13:16
Захарова: Нападения на президентов в США стали традицией
Мария Захарова

Нападения на президентов стали традицией внутриполитической жизни США.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу “Россия-24”.

"К сожалению, покушения - это традиция, ставшая нормой", - сказала она.

Захарова также добавила, что США вместо финансирования террористов из Киева следовало бы вложить эти деньги в свою внутреннюю безопасность.

Напомним, что во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года в США, было совершено покушение.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: ABŞ-də prezidentlərə hücumlar ənənə halını alıb

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