Захарова: Нападения на президентов в США стали традицией

Нападения на президентов стали традицией внутриполитической жизни США.

Нападения на президентов стали традицией внутриполитической жизни США.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу “Россия-24”.

"К сожалению, покушения - это традиция, ставшая нормой", - сказала она.

Захарова также добавила, что США вместо финансирования террористов из Киева следовало бы вложить эти деньги в свою внутреннюю безопасность.

Напомним, что во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года в США, было совершено покушение.