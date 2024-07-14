Захарова: Нападения на президентов в США стали традицией

Нападения на президентов стали традицией внутриполитической жизни США.
Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу “Россия-24”.
"К сожалению, покушения - это традиция, ставшая нормой", - сказала она.
Захарова также добавила, что США вместо финансирования террористов из Киева следовало бы вложить эти деньги в свою внутреннюю безопасность.
Напомним, что во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года в США, было совершено покушение.