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Захарова: Мы не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией

Захарова: Мы не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией "Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно ввиду недружественной политики Токио".
Другие страны
23 марта 2022 г. 10:54
Захарова: Мы не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией

"Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно ввиду недружественной политики Токио".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радио Sputnik.

"Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Токио пытается нанести точечный ущерб интересам России: "В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным".

Отметим, что вследствие военного вмешательства России в Украину Япония ввела санкции в отношении официальной Москвы. После этого Москва объявила о прекращении переговоров с Токио по мирному договору.

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Версия на английском языке Moscow says 'no plans' to continue peace treaty talks with Japan
Версия на азербайджанском языке XİN sözçüsü: "Rusiyanın Yaponiya ilə sülh müqaviləsi imzalaması mümkün deyil”

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