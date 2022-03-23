Захарова: Мы не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией

"Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно ввиду недружественной политики Токио".

"Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно ввиду недружественной политики Токио".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радио Sputnik.

"Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Токио пытается нанести точечный ущерб интересам России: "В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным".

Отметим, что вследствие военного вмешательства России в Украину Япония ввела санкции в отношении официальной Москвы. После этого Москва объявила о прекращении переговоров с Токио по мирному договору.