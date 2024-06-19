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МИД РФ: Продавая оружие Армении, Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе

МИД РФ: Продавая оружие Армении, Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе.
Другие страны
19 июня 2024 г. 14:36
МИД РФ: Продавая оружие Армении, Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе

Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе.

Как передает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, контракт на поставки гаубиц Caesar в Армению это подтверждает.

"Париж стремится использовать имеющиеся разногласия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей. Под собственными конъюнктурными целями я подразумеваю не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника, так сказать, идеологии НАТО", - заявила Захарова.

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Версия на английском языке Russian MFA: By selling weapons to Armenia, France provoking another round of escalation in South Caucasus

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