О нас

Захарова: Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке

Захарова: Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке Франция лишила гражданства публициста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, известного под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке.
Другие страны
16 июля 2024 г. 08:20
Захарова: Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке

Франция лишила гражданства публициста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, известного под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке.

Как передает Report, об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"За какие же грехи Париж просто так взял и лишил известного общественного деятеля гражданства? Не поверите - за критику политики Франции в Африке. Это при том, что даже макроновские лоялисты вряд ли могут назвать внешнюю политику Елисейского дворца на африканском направлении достойной лестных эпитетов", - написала Захарова.

Она также указала на то, что французское издание Le Figaro окрестило публициста иностранным агентом.

"Не иначе как "рука Кремля" водила пером написавшего это журналиста", - отметила Захарова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Республиканцы пообещали провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
16 июля 2024 г. 08:13
Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента
Европарламент на первой после июньских выборов встрече выберет президента
16 июля 2024 г. 08:00
В Омане при стрельбе около мечети погибли четыре человека
В Омане при стрельбе около мечети погибли четыре человека
16 июля 2024 г. 07:43
В Нью-Йорке на Таймс-сквер организована выставка по случаю Дня национального единства Турции
ФотоВ Нью-Йорке на "Таймс-сквер" организована выставка по случаю Дня национального единства Турции
16 июля 2024 г. 06:44
Марокко потратило свыше $800 млн на реставрацию более 20 средневековых кварталов
Марокко потратило свыше $800 млн на реставрацию более 20 средневековых кварталов
16 июля 2024 г. 06:06
В Венгрии заявили, что фон дер Ляйен не вправе мешать сотрудничеству внутри ЕС
В Венгрии заявили, что фон дер Ляйен не вправе мешать сотрудничеству внутри ЕС
16 июля 2024 г. 04:52
Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана
Нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана
16 июля 2024 г. 04:16
В Бангладеш более 100 студентов пострадали в ходе столкновений
В Бангладеш более 100 студентов пострадали в ходе столкновений
16 июля 2024 г. 03:39
В Париже вооруженный ножом человек напал на военного
В Париже вооруженный ножом человек напал на военного
16 июля 2024 г. 03:07
Нетаньяху опасается повторения в Израиле сценария с покушением на Трампа
Нетаньяху опасается повторения в Израиле сценария с покушением на Трампа
16 июля 2024 г. 01:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi