Захарова: Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке

Франция лишила гражданства публициста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, известного под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке.

Франция лишила гражданства публициста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, известного под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке.

Как передает Report , об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"За какие же грехи Париж просто так взял и лишил известного общественного деятеля гражданства? Не поверите - за критику политики Франции в Африке. Это при том, что даже макроновские лоялисты вряд ли могут назвать внешнюю политику Елисейского дворца на африканском направлении достойной лестных эпитетов", - написала Захарова.

Она также указала на то, что французское издание Le Figaro окрестило публициста иностранным агентом.

"Не иначе как "рука Кремля" водила пером написавшего это журналиста", - отметила Захарова.