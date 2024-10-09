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Захарова: Деструктивная политика Запада серьезно повысила уровень ядерной опасности

Захарова: Деструктивная политика Запада серьезно повысила уровень ядерной опасности Уровень ядерной опасности серьезно повысился из-за действий Запада.
Другие страны
9 октября 2024 г. 18:14
Захарова: Деструктивная политика Запада серьезно повысила уровень ядерной опасности
Мария Захарова

Уровень ядерной опасности серьезно повысился из-за действий Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что РФ четко предупреждает об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере.

"Вместо того, чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия", - добавила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərbin destruktiv siyasəti nüvə təhlükəsi səviyyəsini ciddi şəkildə artırıb

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