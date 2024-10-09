Захарова: Деструктивная политика Запада серьезно повысила уровень ядерной опасности

Уровень ядерной опасности серьезно повысился из-за действий Запада.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что РФ четко предупреждает об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере.
"Вместо того, чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия", - добавила Захарова.