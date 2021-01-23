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Загрязнение воздуха в Пекине в 8 раз превысило норму ВОЗ

Загрязнение воздуха в Пекине в 8 раз превысило норму ВОЗ В некоторых районах города показатель достиг 197 микрограмм на кубометр. Согласно прогнозам, качество воздуха в городе улучшится во вторник на следующей неделе
Другие страны
23 января 2021 г. 09:13
Загрязнение воздуха в Пекине в 8 раз превысило норму ВОЗ

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, превысила в субботу в Пекине 190 микрограмм на кубический метр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды.

По данным на 10:00 по местному времени, средняя концентрация PM 2,5 составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города показатель достиг 197 микрограмм на кубометр. Согласно прогнозам, качество воздуха в городе улучшится во вторник на следующей неделе.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

По итогам 2019 года, расходы КНР на борьбу с загрязнением воздуха достигли порядка 25 млрд юаней (около 3,73 млрд долларов США по курсу на момент публикации данных).

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Версия на английском языке Air pollution in Beijing is 8 times higher than normal

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