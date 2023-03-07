Загрязнение воздуха в Пекине достигло опасного для здоровья населения уровня

Плотность смога над Пекином во вторник достигла опасного для здоровья уровня.

Плотность смога над Пекином во вторник достигла опасного для здоровья уровня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает муниципальное метеобюро.

Средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 превысила в пригородном районе Тунчжоу 324 мкг на кубометр воздуха. Это более чем в девять раз превышает принятую в Китае норму безопасности. Концентрация более крупных частиц по шкале PM 10 в пекинской атмосфере - свыше 500 мкг на кубометр.

Местные власти рекомендуют горожанам не выходить без надобности на улицу и не открывать окна.