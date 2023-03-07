О нас

Загрязнение воздуха в Пекине достигло опасного для здоровья населения уровня

Загрязнение воздуха в Пекине достигло опасного для здоровья населения уровня Плотность смога над Пекином во вторник достигла опасного для здоровья уровня.
Другие страны
7 марта 2023 г. 20:40
Загрязнение воздуха в Пекине достигло опасного для здоровья населения уровня

Плотность смога над Пекином во вторник достигла опасного для здоровья уровня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает муниципальное метеобюро.

Средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 превысила в пригородном районе Тунчжоу 324 мкг на кубометр воздуха. Это более чем в девять раз превышает принятую в Китае норму безопасности. Концентрация более крупных частиц по шкале PM 10 в пекинской атмосфере - свыше 500 мкг на кубометр.

Местные власти рекомендуют горожанам не выходить без надобности на улицу и не открывать окна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
Эрдоган подтвердил намерение провести выборы президента и парламента 14 мая
Эрдоган подтвердил намерение провести выборы президента и парламента 14 мая
1 марта 2023 г. 13:34
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США
2 марта 2023 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi