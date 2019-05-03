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Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70% после взрывов на острове

Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70% после взрывов на острове

Уровень заполняемости отелей на Шри-Ланке после серии терактов 21 апреля снизился на 70%.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на президента Ассоциации отелей Шри-Ланки Санатха Укватте.

По словам главы ассоциации, клиенты отменили существенную долю броней после того, как многие страны предостерегли своих граждан от поездок на Шри-Ланку. Он также отметил, что власти страны решили создать подкомитет правительства для решения проблем, с которыми столкнулась гостиничная индустрия.

Ранее сообщалось, что туристический поток в столицу может сократиться на 50%. При этом сам Укватте ранее заявлял, что туристический сектор Шри-Ланки в нынешнем году может потерять порядка 1,5 миллиарда долларов.

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