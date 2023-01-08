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Заграждения вокруг "зеленой зоны" в Багдаде будут убраны

Заграждения вокруг "зеленой зоны" в Багдаде будут убраны Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение открыть "зеленую зону" в центре Багдада, где расположены основные государственные и правительственные учреждения и посольства многих государств, и убрать вокруг нее все заграждения.
Другие страны
8 января 2023 г. 00:13
Заграждения вокруг зеленой зоны в Багдаде будут убраны

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отдал распоряжение открыть "зеленую зону" в центре Багдада, где расположены основные государственные и правительственные учреждения и посольства многих государств, и убрать вокруг нее все заграждения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Согласно принятому иракским премьером решению, должны быть открыты и разблокированы "все дороги, ведущие в "зеленую зону", а также демонтированы все бетонные заграждения, ранее установленные по периметру этого квартала в центре столицы". Несколько дней назад правительство страны распорядилось открыть два моста через реку Тигр, ведущих в прилегающие к данной зоне районы.

На протяжении долгих месяцев "зеленая зона" в Багдаде была центром массовых демонстраций и столкновений между сторонниками различных иракских политических блоков, которые почти год не могли прийти к соглашению по вопросу формирования нового правительства страны.

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Версия на азербайджанском языке Bağdaddakı “yaşıl zona”nın ətrafındakı hasarlar söküləcək

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