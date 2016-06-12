​Задержаны все находившиеся в розыске по делу о терактах в Актобе

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Казахстанские правоохранители задержали в ходе спецоперации всех трех подозреваемых в причастности к нападениям в Актобе, которые ранее были объявлены в розыск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

Ранее уже сообщалось о задержании в Актюбинской области двух человек по подозрению в причастности к терактам в Актобе.

По сообщению Антитеррористического центра, размещенного в воскресенье на сайте КНБ, "были получены сведения о возможном нахождении оставшихся преступников в районе пересечения улиц Жаманкулова – Пушкина, при проверке данная информация нашла свое подтверждение".

"Принятыми мерами задержаны Куанышбаев, Танатаров и Акпанбетов. При попытке к бегству Акпанбетов получил огнестрельное ранение в ногу", — указано в сообщении.

В ходе спецоперации изъято две единицы оружия, похищенного 5 июня в магазине "Паллада".

Группа неизвестных 5 июня совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. На сегодняшний день ликвидированы 18 бандитов. В результате нападений террористов семь человек были убиты, трое из них — военнослужащие.