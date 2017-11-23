Задержаны шесть человек, готовивших атаку на рождественский базар в Реймсе

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Франции задержали во вторник и среду шестерых человек, подозреваемых в подготовке нападений на рождественском базаре во французском городе Реймс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты L'Union.

По ее сведениям, задержания были произведены в Реймсе, а также в департаментах Об и Арденны. По данным радиостанции Franceinfo, стражи порядка изъяли несколько единиц оружия.

Рождественский базар в Реймсе откроется 23 ноября и закроется 27 декабря.