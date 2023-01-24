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Задержаны экс-агент ФБР и бывший советский дипломат из-за связей с Дерипаской

Задержаны экс-агент ФБР и бывший советский дипломат из-за связей с Дерипаской В США задержаны бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и советский дипломат в отставке Сергей Шестаков по обвинению в связях с попавшим под американские санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Другие страны
24 января 2023 г. 17:28
Задержаны экс-агент ФБР и бывший советский дипломат из-за связей с Дерипаской

В США задержаны бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и советский дипломат в отставке Сергей Шестаков по обвинению в связях с попавшим под американские санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Макгонигал не признал себя виновным в обвинительном заключении по четырем пунктам. Судья постановил освободить его под залог в размере 500 тыс. долларов, а также ограничения на его поездки и запрет на контакты с кем-либо, связанным с этим делом.

В Минюсте США заявили, что Шестаков и Макгонигал в 2021 году якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций США". В частности, они обвиняются в получении платежей через подставные компании и подделке подписей.

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