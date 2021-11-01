Задержанный за нападение на людей в экспрессе Японии подражал Джокеру

Задержанный за нападение на людей в экспрессе железнодорожной компании Японии заявил, что старался быть одетым как Джокер.

Задержанный за нападение на людей в экспрессе железнодорожной компании Японии заявил, что старался быть одетым как Джокер.

Как передает Report ссылкой на РИА Новости, он объяснил, что "выбрал экспресс, так как там много людей, у него большие интервалы между станциями затруднят бегство людей, длительное время следования", а также что "сожалеет, что никого не убил".

Накануне вечером токийская полиция арестовала молодого мужчину, который размахивал ножом в поезде в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота. В результате несколько сидений загорелись.

По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, один из них – пожилой мужчина, который в настоящее время находится без сознания.