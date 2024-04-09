Задержанный властями Эквадора бывший вице-президент находится в коме

Бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас, задержанный полицией страны на прошлой неделе в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме.

Бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас, задержанный полицией страны на прошлой неделе в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный телеканал Teleamazonas.

Отмечается, что политик был переведен в военный госпиталь в Гуаякиле во второй половине дня в понедельник, с субботы он находился в тюрьме в том же городе. По данным правоохранителей, Глас мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов.

Напомним, что 6 апреля полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.