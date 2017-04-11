 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал свою вину

    Рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемого прошло в закрытом режиме

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Задержанный после атаки в Стокгольме 39-летний этнический узбек признался в совершении террористического акта. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявил его адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого.

    После этого заявления защитника заседание проходило в закрытом режиме.

    7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Погибли четыре человека - двое граждан Швеции, бельгийка и британец.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi