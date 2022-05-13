Задержанный в аэропорту Франкфурта координатор ЕС по иранской сделке освобожден

Полиция Германии освободила задержанного ранее в аэропорту Франкфурта заместителя главы внешнеполитической службы Европейского союза Энрике Мору, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном. Как передает Report со ссыл

Полиция Германии освободила задержанного ранее в аэропорту Франкфурта заместителя главы внешнеполитической службы Европейского союза Энрике Мору, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Twiiter.

"Сейчас [я] освобожден вместе с двумя моими коллегами: постоянным представителем ЕС при [отделении] ООН в Вене и главой рабочей группы внешнеполитической службы ЕС по Ирану", - написал Мора.

Эмиссар добавил, что он и его коллеги содержались отдельно. Мора отметил, что причины задержания не были ему разъяснены. "Отказались дать какие-либо объяснения тому, что выглядит как нарушение Венской конвенции", - подчеркнул координатор.

Ранее Энрике Мора сообщил, что полиция Германии задержала его в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель без объяснения причин. У эмиссара забрали паспорт и телефоны.