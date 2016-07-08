Шеф полиции Далласа: Задержанный заявил, что установил бомбы в центре города

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Задержанный после стрельбы в Далласе мужчина заявил, что заложил в центре города бомбы.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил в ходе пресс-конференции шеф полиции Далласа Дэвид Браун.

По его словам, задержанный также заявил, что еще больше сотрудников полиции пострадают.

Шеф полиции Далласа заявил, что как минимум 4 человека причастны к произошедшей в городе стрельбе.

Ранее власти США в связи с инцидентом временно приостановили полеты над Далласом.

Два человека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия. В результате четверо полицейских погибли, 11 получили ранения.