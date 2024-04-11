Задержанный бывший вице-президент Эквадора объявил голодовку

Задержанный в ходе штурма посольства Мексики в Кито бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас объявил голодовку.

Задержанный в ходе штурма посольства Мексики в Кито бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас объявил голодовку.

Как передает Report , об этом сообщила его адвокат Соня Габриэла Вера Гарсия.

"Мы установили контакт с Хорхе, который объявил голодовку. Он заявил о благодарности мексиканскому правительству, сказав, что убежище не дало ему свободы, но дало достоинство человека, преследуемого по политическим мотивам", - написала юрист в X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее эквадорский телеканал Teleamazonas сообщил, что Глас находится в коме. По данным правоохранительных органов, он мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов. Позднее эквадорские власти отметили, что плохое самочувствие бывшего вице-президента могло быть вызвано "отказом принимать пищу, предоставленную государственной службой".