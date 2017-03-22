Задержанную в США россиянку обвиняют в грабежах

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка, задержавшая в Нью-Йорке россиянку Викторию Насырову, объявленную в России в розыск по подозрению в совершенном в Краснодаре убийстве, расследует ее причастность к совершению грабежей в США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что Насырова была задержана полицией Нью-Йорка в понедельник. Она была объявлена в розыск в России в связи с убийством своей соседки в 2014 году. Позднее она бежала в США, где скрывалась после предполагаемого убийства.

По словам глава следственной группы полиции Нью-Йорка Боба Бойса, 42-летняя Насырова провела встречи с тремя мужчинами, в ходе которых подмешивала им наркотические средства и обворовывала их. Бойс отметил, что число жертв может быть больше.

В настоящее время Бойс и полиция Нью-Йорка выясняют причастность Насыровой к другим преступлениям.