Задержанному после наезда на людей в Стокгольме предъявлено обвинение в совершении теракта - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Задержанному после наезда на людей в Стокгольме предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

Как передает Report со ссылкой на Radio Sweden, подозреваемый в нападении в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана.

По сообщению полиции, задержанный человек скорее всего является водителем грузовика, на котором был совершен наезд. Это пока единственный задержанный по делу расследованию теракта.

Кроме того, полиция обнаружила взрывчатку в грузовике.

Ранее полиция Стокгольма сообщила, что правоохранители задержали одного подозреваемого в наезде грузовика на толпу людей в центре города. Позже был задержан второй подозреваемый в причастности к атаке в Стокгольме.

Днем 7 апреля водитель грузовика въехал в толпу людей на площади Сергельсторг в центре города. Автомобиль врезался в универмаг, после чего загорелся. По последним данным, погибли четыре человека.