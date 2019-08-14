Задержанный в Гибралтаре танкер Ирана освободят через два дня

Государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщила, что иранский танкер Grace 1, который незаконно перевозил нефть и был задержан в Гибралтаре более месяца назад, освободят через два дня, сообщает Report

Как отмечается, танкер будет освобожден в результате дипломатических и юридических усилий Ирана.

При этом какие-то другие подробности СМИ не сообщают.

Ранее власти Гибралтара якобы заявили, что иранский танкер будет освобожден к 13 августа.