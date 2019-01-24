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    Задержанная в США иранская журналистка освобождена

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иранская журналистка Марзие Хашеми, ранее задержанная в США, освобождена из тюрьмы.

    Как передает Report, об этом сообщает Press TV.

    По данным телеканала, женщине не было предъявлено обвинений.

    Ранее ранее сообщалось о задержании иранской журналистки Press TV в Вашингтоне.

    Сын задержанной Хусейн Хашеми отметил, что женщина могла быть важна для ФБР как «важный свидетель».

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