Задержанная в США иранская журналистка освобождена

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иранская журналистка Марзие Хашеми, ранее задержанная в США, освобождена из тюрьмы.
Как передает Report, об этом сообщает Press TV.
По данным телеканала, женщине не было предъявлено обвинений.
Ранее ранее сообщалось о задержании иранской журналистки Press TV в Вашингтоне.
Сын задержанной Хусейн Хашеми отметил, что женщина могла быть важна для ФБР как «важный свидетель».
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