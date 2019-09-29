Задержаны подозреваемые в совершении взрыва на Западном берегу Иордана

Израильские военные задержали подозреваемых в совершении взрыва, прогремевшего в августе в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизнь израильтянки.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

"Группа террористов была задержана в рамках крупномасштабной операции, проведенной военнослужащими армии обороны Израиля в районе Рамаллаха", - говорится в сообщении.Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения. В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан будет назван в честь убитой девушки.