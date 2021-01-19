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Задержана подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси 

Задержана подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси  Задержана женщина, подозреваемая в краже ноутбука председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Другие страны
19 января 2021 г. 15:24
Задержана подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси 
Райли Джун Уильямс
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Задержана женщина, подозреваемая в краже ноутбука председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Согласно заявлению Минюста США, американка Райли Джун Уильямс подозревается в краже ноутбука Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия. По версии ведомства, она планировала продажу ноутбука Службе внешней разведки России посредством своего друга.

Райли Джун Уильямс предъявили обвинение в противоречащем закону вторжении на территорию Конгресса США, а также в незаконных действиях в Капитолии.

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Версия на английском языке Police arrest woman FBI alleges stole Nancy Pelosi laptop
Версия на азербайджанском языке Nensi Pelosinin noutbukunu oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın həbs edilib

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