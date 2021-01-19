Задержана подозреваемая в краже ноутбука Нэнси Пелоси

Задержана женщина, подозреваемая в краже ноутбука председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Задержана женщина, подозреваемая в краже ноутбука председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Согласно заявлению Минюста США, американка Райли Джун Уильямс подозревается в краже ноутбука Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия. По версии ведомства, она планировала продажу ноутбука Службе внешней разведки России посредством своего друга.

Райли Джун Уильямс предъявили обвинение в противоречащем закону вторжении на территорию Конгресса США, а также в незаконных действиях в Капитолии.