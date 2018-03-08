Задержан злоумышленник, напавший с ножом на людей в Вене - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Задержан злоумышленник, напавший с ножом на людей в Вене.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщает BreakingNNow. Мотивы преступника также пока не названы.

*** 00:36

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный в среду вечером ранил ножом трех человек в Вене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Kurier.

По ее данным, стражи порядка начали поиски нападавшего. Полиция оцепила место происшествия.