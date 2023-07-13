Задержан замминистра цифрового развития России 

Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки.
Как передает российское бюро
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - заявила Петренко.
Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития приказом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2018 году. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.