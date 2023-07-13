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Задержан замминистра цифрового развития России 

Задержан замминистра цифрового развития России  Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки.
Другие страны
13 июля 2023 г. 19:34
Задержан замминистра цифрового развития России 

Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - заявила Петренко.

Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития приказом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2018 году. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

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