Задержан замминистра цифрового развития России

Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки.

Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки.

Как передает российское бюро Report , об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - заявила Петренко.

Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития приказом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2018 году. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.