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Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии

Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии Колумбийские силовики задержали самого разыскиваемого преступника страны: наркоторговца и лидера крупнейшей группировки Диро Антонио Усугу.
Другие страны
24 октября 2021 г. 10:37
Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии

Колумбийские силовики задержали самого разыскиваемого преступника страны: наркоторговца и лидера крупнейшей группировки Диро Антонио Усугу.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, о задержании "Отониэля" объявил в телевыступлении президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Он сравнил поимку Усуги с задержанием Пабло Эскобара в 1990-е.

Спецоперацию по задержанию колумбийского наркобарона проводили совместно военные, полиция и ВВС. Ранее все попытки поймать его оканчивались неудачей. Власти предлагали 800 тысяч долларов США за информацию о его местонахождении.

Задержать 50-летнего Усугу удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии, неподалеку от границы с Панамой.

"Отониэль" стал главой "Клана Залива" после того как прежний лидер - брат Усуги - был убит во время полицейской операции. Эта преступная группировка считается в Колумбии самой могущественной. Власти США характеризуют ее как "хорошо вооруженную и крайне жестокую" организацию.

"Клан Залива" занимается торговлей наркотиками, людьми, незаконной добычей золота и вымогательствами. В него входят около 1 800 вооруженных боевиков, которых задерживали на территории Аргентины, Бразилии, Перу, Гондураса и Испании.

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