Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии

Колумбийские силовики задержали самого разыскиваемого преступника страны: наркоторговца и лидера крупнейшей группировки Диро Антонио Усугу.
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Спецоперацию по задержанию колумбийского наркобарона проводили совместно военные, полиция и ВВС. Ранее все попытки поймать его оканчивались неудачей. Власти предлагали 800 тысяч долларов США за информацию о его местонахождении.
Задержать 50-летнего Усугу удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии, неподалеку от границы с Панамой.
"Отониэль" стал главой "Клана Залива" после того как прежний лидер - брат Усуги - был убит во время полицейской операции. Эта преступная группировка считается в Колумбии самой могущественной. Власти США характеризуют ее как "хорошо вооруженную и крайне жестокую" организацию.
"Клан Залива" занимается торговлей наркотиками, людьми, незаконной добычей золота и вымогательствами. В него входят около 1 800 вооруженных боевиков, которых задерживали на территории Аргентины, Бразилии, Перу, Гондураса и Испании.