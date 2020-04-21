Задержан один из самых разыскиваемых в Европе боевиков ИГ

Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов "Исламского государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", имя боевика не называется.

Задержанный - египтянин по национальности, заявили в Национальной полиции. В Испанию он проник незаконно недавно из Северной Африки, задержание было произведено в Альмерии. Испанская полиция в своем сообщении называет этого человека "одним из самых разыскиваемых иностранных боевиков-террористов ИГ в Европе".

Задержанный в течение нескольких лет находился в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.

Вместе с ним в доме задержаны еще двое подозреваемых, их личности и связи с иностранными боевиками ИГ устанавливаются.