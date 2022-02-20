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Задержан экс-министр обороны Казахстана

Задержан экс-министр обороны Казахстана Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в стране.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 22:17
Задержан экс-министр обороны Казахстана

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что в отношении бывшего главы оборонного ведомства Казахстана начато досудебное расследование по ст. 452 (бездействие власти) Уголовного кодекса республики, он помещен в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны - им стал бывший заместитель министра внутренних дел страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

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