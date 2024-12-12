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Задержан четвертый подозреваемый в причастности к взрыву в Гааге

Задержан четвертый подозреваемый в причастности к взрыву в Гааге Полиция Нидерландов задержала четвертого человека, который может быть причастен к взрыву в жилом многоквартирном доме в Гааге.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 15:33
Задержан четвертый подозреваемый в причастности к взрыву в Гааге

Полиция Нидерландов задержала четвертого подозреваемого во взрыве в жилом многоквартирном доме в Гааге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа Нидерландов.

"В среду вечером, 11 декабря, полиция арестовала четвертого подозреваемого в причастности к разрушительному взрыву в Гааге. Трое подозреваемых были арестованы ранее на этой неделе [9 декабря]. Всем четверым разрешено общаться только с адвокатами", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Гааге 7 декабря около 06:15 утра по местному времени. По данным NOS, в результате инцидента погибли четыре человека.

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Версия на азербайджанском языке Haaqada partlayışla əlaqədar dördüncü şübhəli şəxs saxlanılıb

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