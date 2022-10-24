Заболеваемость ковидом в мире растет третью неделю подряд

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю в мире увеличилось на 3,1 млн, что на 0,1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Заболеваемость ковидом растет третью неделю подряд после десяти недель снижения.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю в мире увеличилось на 3,1 млн, что на 0,1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Заболеваемость ковидом растет третью неделю подряд после десяти недель снижения.

Как передает Report , об этом следует из подсчетов ТАСС.

Самые высокие темпы распространения инфекции все еще в Европе, в Азии и Америке отмечается серьезное снижение показателей.

За семь дней из-за ковида в мире умерли около 9,7 тыс. человек. Уже пятую неделю число летальных случаев не превышает 10 тыс.

В европейских странах в последние дни заболеваемость стала снижаться, однако она все еще самая высокая в мире. На первом месте Германия, где ежедневно ковид диагностируют примерно у 120 тыс. жителей, но это на 15% меньше, чем неделей ранее.

Во Франции заболеваемость вышла на плато - уже третью неделю там выявляют около 60 тыс. новых случаев в сутки.

В Италии показатели опустились до 40 тыс. инфицированных в день. Снижение также отмечается в Нидерландах, Австрии и Бельгии

Рост все еще фиксируется в Греции и Швейцарии.

Существенное снижение заболеваемости фиксируется в странах Америки и Азии. Так, в США впервые с марта выявляют менее 20 тыс. заразившихся в сутки. В Мексике также показатели опустились до весенних минимумов. Там регистрируют менее 1 тыс. случаев ковида в день.

Темпы распространения инфекции активно снижаются в Бразилии, при этом в Чили фиксируются новые вспышки - впервые с августа заболеваемость стала расти.

В Японии в последние дни отмечается снижение показателей сразу на 25% (до 30 тыс. инфицированных в сутки), в Южной Корее вторую неделю выявляют около 30 тыс. заразившихся.