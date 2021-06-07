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Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии и Европы

Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии и Европы Устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве наиболее затронутых коронавирусом стран Азии, Европы и Северной Америки
Другие страны
7 июня 2021 г. 14:36
Заболеваемость COVID-19 снизилась в странах Азии и Европы

Устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве наиболее затронутых коронавирусом стран Азии, Европы и Северной Америки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти Индии зарегистрировали за минувшие сутки около 100 тыс. новых случаев заражения, что является минимумом с начала апреля. В Европе по сравнению с прошлым месяцем заболеваемость снизилась сразу в несколько раз, а в США она опустилась до уровня марта 2020 года.

При этом в государствах Южной Америки суточный прирост новых случаев заражения достиг максимума за пандемию.

Несмотря на заметное снижение заболеваемости, Индия все еще занимает первое место по темпам распространения инфекции: с 5 апреля в стране выявляют более 100 тыс. случаев заражения в сутки, в мае этот показатель несколько раз превышал 400 тыс.

Все еще сложной остается эпидемическая ситуация в Бразилии, где в минувшую пятницу зарегистрировали 95,6 тыс. новых случаев заражения.

В Аргентине регистрируют по 30-35 тыс. случаев заражения в сутки. В США суточный прирост числа заражений в последние дни опустился ниже отметки 20 тыс., на пике в январе 2021 года он был в 15 раз выше.

В Турции, где в апреле в сутки регистрировали более 60 тыс. заразившихся, в первую неделю июня их оказалось в 10 раз меньше (6-7 тыс.).

В Иране по сравнению с апрелем заболеваемость снизилась в 2,5 раза, до 10 тыс. инфицированных в день, в Индонезии по сравнению с февралем - в 2,5 раза, до 5-6 тыс.

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Версия на английском языке Global COVID cases drop 
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxma sayı azalır

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