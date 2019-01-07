Забастовки в двух аэропортах Берлина привели к сбоям рейсов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сотрудники служб безопасности двух берлинских аэропортов - Тегель и Шенефельд - провели забастовку утром в понедельник, расписание авиарейсов нарушено, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Забастовка завершилась. В воздушном трафике будут серьезные сбои", - говорится в сообщении руководства аэропортов. Пассажиров призывают проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Ряд авиакомпаний, включая Lufthansa, Easyjet, Ryanair и российский "Аэрофлот", отменили несколько рейсов, запланированных на утро, а также перенесли некоторое количество рейсов на более позднее время.

Профсоюз Ver.di, призвавший к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов, требует повысить оплату труда до 20 евро в час.