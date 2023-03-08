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Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции

Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе.
Другие страны
8 марта 2023 г. 14:44
Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции

В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

В частности, сегодня не работало паромное сообщение с островами, возникли проблемы с общественным транспортом в Афинах.

Как сообщалось, 1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате происшествия погибли 57 человек.

Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции. Премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал полное сотрудничество в расследовании обстоятельств катастрофы. При этом весной в Греции должны пройти парламентские выборы.

В среду в Грецию должны прибыть высокопоставленные представители Европейского железнодорожного агентства (одного из ведомств ЕС) в рамках обещанной Брюсселем помощи Афинам в деле улучшения безопасности на греческих железных дорогах.

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