Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции

В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе.

В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

В частности, сегодня не работало паромное сообщение с островами, возникли проблемы с общественным транспортом в Афинах.

Как сообщалось, 1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате происшествия погибли 57 человек.

Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции. Премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал полное сотрудничество в расследовании обстоятельств катастрофы. При этом весной в Греции должны пройти парламентские выборы.

В среду в Грецию должны прибыть высокопоставленные представители Европейского железнодорожного агентства (одного из ведомств ЕС) в рамках обещанной Брюсселем помощи Афинам в деле улучшения безопасности на греческих железных дорогах.