Забастовка железнодорожников привела к 400 км пробкам вокруг Парижа

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Более 400 км пробок образовалось сегодня вокруг Парижа в результате второго дня забастовки французских железнодорожников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает участие 34% железнодорожников. Профсоюзы заявляют, что руководство компании "манипулирует данными" и приводят сведения об уровне участия в 80%.

Руководство SNCF запретило сегодня доступ всем журналистам на его объекты, чтобы лишить тем самым СМИ изображений переполненных перронов и поездов. Многие из составов приходят со значительным опозданием - около часа.