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    Забастовка железнодорожников привела к 400 км пробкам вокруг Парижа

    По данным профсоюзов, в забастовке принимает участие 80% железнодорожников

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Более 400 км пробок образовалось сегодня  вокруг Парижа в результате второго дня забастовки французских железнодорожников.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

    В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает участие 34% железнодорожников. Профсоюзы заявляют, что руководство компании "манипулирует данными" и приводят сведения об уровне участия в 80%.

    Руководство SNCF запретило сегодня  доступ всем журналистам на его объекты, чтобы лишить тем самым СМИ изображений переполненных перронов и поездов. Многие из составов приходят со значительным опозданием - около часа.

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