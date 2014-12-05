​Забастовка железнодорожников началась во Франции

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции два профсоюза железнодорожников –CGT и SUD – продолжают начатую вчера забастовку.

Как передает Report, забастовка продлится до утра воскресенья и ожидается, что в ней примут участие около половины всех сотрудников железнодорожных компаний.

Серьезнее всего забастовка скажется на движении поездов в Нормандии – там будут бастовать 62,5% сотрудников, и региональных поездов, отправляющихся с парижского вокзала Монпарнас (около 70% бастующих).

Участники акции требуют гарантий трудоустройства в ближайшие годы: компания планирует внедрение ряда технологических нововведений, которые могут обернуться сокращением численности штата сотрудников.