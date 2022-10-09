Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране

Сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

Сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

Как передает Report , об этом пишет Euronews.

Отмечается, что профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и не намерены прекращать стачку, пока их требования не будут выполнены.

Ситуация с дефицитом топлива затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу отметил, что правительство уже выделило топливо из стратегических запасов, которое будет доставлено в регионы в течение выходных.