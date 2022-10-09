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Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране

Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране Сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.
Другие страны
9 октября 2022 г. 14:18
Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране

Сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

Как передает Report, об этом пишет Euronews.

Отмечается, что профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и не намерены прекращать стачку, пока их требования не будут выполнены.

Ситуация с дефицитом топлива затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу отметил, что правительство уже выделило топливо из стратегических запасов, которое будет доставлено в регионы в течение выходных.

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