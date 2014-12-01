​Забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене более тысячи авиарейсов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за забастовки пилотов отменила в понедельник и во вторник более тысячи международных и внутренних авиарейсов.
В среду и четверг в расписание полетов также внесены изменения, передает Report со ссылкой на BBC.
Профсоюз летного состава VereinigungCockpit объявил стачку из-за неурегулированного спора вокруг условий выхода пилотов на пенсию. Lufthansa стремится к экономии средств в условиях жесткой конкуренции с европейскими бюджетными перевозчиками и авиакомпаниями стран Персидского залива.
Администрация авиакомпании называет решение о забастовке непропорциональным шагом и предлагает профсоюзу немедленно возобновить переговоры.
News DepartmentАвтор новости
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