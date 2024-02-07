Забастовка наземного персонала Lufthansa в ФРГ затронет 100 тыс. пассажиров

Стачка работников наземных служб аэропортов началась в Германии.

Стачка работников наземных служб аэропортов началась в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, бастует персонал авиакомпании Lufthansа в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа.

Отменены от 80% до 90% всех рейсов Lufthansa, запланированных на среду. Ожидается, что будут нарушены планы 100 тыс. пассажиров. Продлится забастовка более суток - до утра четверга.

Причиной стачки стал продолжительный тарифный конфликт. Профсоюз Verdi добивается улучшения условий труда для 25 тыс. работников наземных служб, имеющих трудовой договор с Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo. Verdi требует повышения зарплаты на 12,5%.

Следующий раунд переговоров состоится 12 февраля во Франкфурте-на-Майне.