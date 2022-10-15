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Забастовка на АЭС во Франции привела к задержкам в ремонте девяти реакторов

Забастовка на АЭС во Франции привела к задержкам в ремонте девяти реакторов Ремонтные и профилактические работы на девяти атомных реакторах во Франции были приостановлены в связи с расширившейся забастовкой сотрудников отрасли.
Другие страны
15 октября 2022 г. 01:39
Забастовка на АЭС во Франции привела к задержкам в ремонте девяти реакторов

Ремонтные и профилактические работы на девяти атомных реакторах во Франции были приостановлены в связи с расширившейся забастовкой сотрудников отрасли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную федерацию горнодобывающей промышленности и энергетики (FNME-CGT).

"Требования немного варьируются в зависимости от объекта, но так или иначе связаны с зарплатой", - заявила агентству представитель профсоюза Виржини Ноймайер. По ее словам, переговоры с руководством энергетической корпорации EDF пройдут на следующей неделе.

В настоящий момент работы приостановлены на трех реакторах на АЭС "Крюа", на двух - на АЭС "Трикастен", еще на двух - на АЭС "Каттеном", а также отложен ремонт реактора на АЭС "Бюже" и одного реактора на АЭС "Гравлин".

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