Забастовка коммунальщиков привела к скоплению отходов на улицах Марселя

Забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского города Марселя.
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Сотрудники частной компании Veolia по уборке мусора уже несколько дней бастуют из-за разногласий с руководством. Они недовольны плохими условиями труда, в частности, недостаточным количеством персонала и оборудования. Из-за этого в некоторых районах города образовались целые горы мусора.
Для того, чтобы отходы из-за переполненных урн перестали складывать прямо на тротуарах, мэрия Марселя вынуждена разместить на улицах большие мусорные контейнеры. При этом городские власти подчеркнули, что не могут вмешиваться в конфликты внутри частного предприятия.
Мусорщики заявили, что намерены продолжать забастовку до удовлетворения выдвинутых ими условий. Руководство Veolia согласилось принять представителей бастующих и начать с ними переговоры.