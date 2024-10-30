Забастовка коммунальщиков привела к скоплению отходов на улицах Марселя

Забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского города Марселя.

Забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского города Марселя.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал France 3.

Сотрудники частной компании Veolia по уборке мусора уже несколько дней бастуют из-за разногласий с руководством. Они недовольны плохими условиями труда, в частности, недостаточным количеством персонала и оборудования. Из-за этого в некоторых районах города образовались целые горы мусора.

Для того, чтобы отходы из-за переполненных урн перестали складывать прямо на тротуарах, мэрия Марселя вынуждена разместить на улицах большие мусорные контейнеры. При этом городские власти подчеркнули, что не могут вмешиваться в конфликты внутри частного предприятия.

Мусорщики заявили, что намерены продолжать забастовку до удовлетворения выдвинутых ими условий. Руководство Veolia согласилось принять представителей бастующих и начать с ними переговоры.