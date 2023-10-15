За все время войны по Израилю выпущено 6 300 ракет

За все время войны по Израилю выпущено 6300 ракет.

За все время войны по Израилю выпущено 6 300 ракет.

Как передает Report , об этом сообщает издание "Сегодня в Израиле".

Было отмечено, что выпущенные ракеты привели к гибели 1 300 человек в Израиле, более 3 300 граждан получили ранения.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".