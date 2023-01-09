За участие в погромах в столице Бразилии задержали не менее 170 человек

По меньшей мере 170 человек задержаны за участие в беспорядках в столице Бразилии.
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Отмечается, что им может грозить до 12 лет тюремного заключения. Правоохранители зафиксировали централизованное планирование беспорядков.
Речь идет о вандалах, ворвавшихся в здание Национального конгресса (парламента) страны и устроивших там погром. На кадрах из здания парламента видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры. Кроме того, в эфире телеканала показали участников манифестаций, которых в наручниках вывели из здания президентского дворца. В здании Федерального верховного суда вандалы разгромили зал заседаний и похитили судейские мантии. Задержанных доставляют автобусами в полицейские участки.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили 8 января в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице страны. Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов.
Ранее президент страны Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице.