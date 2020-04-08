За сутки жертвами коронавируса в США стали около 2 000 человек

За последние сутки число жертв коронавируса в США составило 1 918 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, этим статистика летальных исходов в Соединенных Штатах достигло 12 911 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 209 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 450 000 человек. 309 358 из них выздоровели, 83 476 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.